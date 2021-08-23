Новости

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 крупнейших розничных банков

Банк Уралсиб по итогам 1 полугодия 2021 года вошел в Топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру.

Розничный кредитный портфель банка на 01.07.2021 г. составил 185,6 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2020 года банк входит в Топ-10* крупнейших банков на рынке ипотечного и автокредитования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании