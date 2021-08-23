Дальневосточная и семейная ипотека в Примсоцбанке – теперь дешевле!

Примсоцбанк снизил ставки по Дальневосточной и Семейной ипотеке, сообщает пресс-служба банка.



Теперь минимальная ставка по Дальневосточной ипотеке составляет - 0,4%, максимальная - 2%. Сумма кредита: от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%. Отметим, кредит предоставляется гражданам РФ, которые относятся к категории «Молодая семья»,«Дальневосточный гектар» или «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов».



Минимальная ставка по семейной ипотеке теперь составляет 3,5%, максимальная – 5,75%. Первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 15%. Срок кредитования: от 3 до 30 лет. Сумма: от 500 тысяч до 12 миллионов рублей. Напомним также, что согласно распоряжению правительства, оформить семейную ипотеку молодые родители смогут до 2023 года.



Узнать подробнее об условиях по льготным программам ипотечного кредитования Примсоцбанка и оставить заявку на кредит вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.