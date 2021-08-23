Все внимание на «минутки» Федрезерва и уход от рисков

В мире макроэкономики все рыночное внимание на этой неделе было сосредоточено на публикации протоколов Федеральной резервной системы США по итогам июльского заседания.

Инвесторы нашли в документах ровно то, что искали: подтверждение намерениям ФРС сворачивать объемы выкупа активов с рынка уже до конца этого года. Сам Федрезерв такого варианта не исключал, но инвесторам были нужны именно факты, и они их получили. Доллар обрел мощную поддержку и резко подорожал к торгуемым валютам.

В мире глобальной политики фокус сосредоточился на происходящем в Афганистане и реакциях мирового сообщества на это. Мировые рынки капитала на этой неделе преимущественно снижались, Азия реагировала на разрастание проблем с распространением дельта-штамма коронавируса. Новая Зеландия ввела режим локдауна, Резервный банк Новой Зеландии отказался от планов по повышению процентной ставки из-за изменения ситуации с пандемией.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»