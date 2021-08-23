Эксперт Примсоцбанка рассказал стоит ли россиянам сейчас покупать доллары

Резкое повышение Центробанком ключевой ставки повысило спекулятивный интерес к рублю. Какого курса ждать в ближайшем будущем, стоит ли россиянам хранить сбережения в иностранной валюте, а также как обменивать валюту с выгодой, - рассказал Андрей Махов, начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Андрей Владимирович, какие факторы сейчас влияют на колебания курсов валют?

Они остались прежними: цена на нефть, денежно- кредитная политика центральных банков – в том числе и Центробанка РФ. Ещё пандемия, конечно, но уже не так явно. Всплески заболеваемости в меньшей мере имеют влияние на курс.

Что нас ждет осенью?

Центробанк поднял ставку достаточно высоко, и это делает рубль привлекательным. Вложения в этот инструмент становятся более доходными. По доллару не предвидится колебаний. Федеральная резервная система (ФРС) США декларирует, что до 23 года ставка подниматься не будет, поэтому вложения в иностранную валюту сейчас менее привлекательны, чем в рубль. Однако у рубля есть такое свойство: он либо резко падает, либо резко начинает расти – это специфика валют развивающихся стран и к этому нужно быть готовым. Если брать по валютной паре рубль-доллар, диапазон ожидается тот же самый – 72-75.

В этом случае есть ли смысл простым гражданам сейчас покупать валюту?

По моему мнению, иностранную валюту можно покупать, если вам эти деньги срочно не нужны. Если вы планируете воспользоваться этими деньгами только через несколько лет, возможно они принесут вам большую доходность, чем вклад. Но не факт. Курс может просто не вырасти, и вы останетесь при тех же вложениях.

Может быть нам стоит обратить внимание на какую-то другую валюту? У какой есть потенциал?

В мире не существует потенциально-привлекательной валюты. Есть, например, франк и йена, которые считаются тихой гаванью в нестабильное время. По ним отрицательная ставка, но тем не менее их покупают.

Мы знаем, что у юридических лиц есть возможность конвертировать валюту в Примсоцбанке по наиболее выгодным ставкам. Как насчёт физлиц?

Для физических лиц у нас предусмотрен онлайн-обмен по льготному курсу. Таким образом нашим клиентам выгоднее конвертировать валюту в интернет-банке «Примсоцл@йн», чем обращаться в кассы.

Отмечу, чтобы совершить операцию нужно открыть карточный счет с необходимым видом валюты, при необходимости это можно сделать в мобильном приложении совершенно бесплатно. Чтобы подключить мобильное приложение, необходимо открыть счёт в любом отделении банка.

За счёт чего они более привлекательны?

Нужно понимать, услуга появилась для того, чтобы клиенты к нашим сервисам привыкали. По операциям в интернет-банке мы ставим маржинальность чуть меньше, так как в этом случае исключается работа живого человека – операциониста и кассира. Мы ведем ежедневную статистику и можем сказать, что услуга пользуется спросом.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.