На рынке нефти без позитивных перемен

На прошлой неделе, с 16 по 20 августа, цены на нефть рухнули на 6,1%: цена смеси Brent, пробив несколько уровней поддержки, опустилась к концу недели до $65-66 за баррель.

Смена политического режима в Афганистане, случившаяся сразу после вывода американских войск, привела к нестабильности на рынках высокорискованных активов, таких, как фьючерсы и валюты развивающихся стран. Кроме того, распространение в мире нового штамма коронавируса «дельта» и связанные с этим локдауны в ряде стран вызвали опасения относительно снижения спроса на нефть. Опубликованный на прошлой неделе протокол заседания ФРС США от 28 июля показал, что в ФРС изучается возможность сворачивания мягкой монетарной политики уже в начале следующего года, и это привело к укреплению доллара и, соответственно, панике на фьючерсных рынках. Негативную картину недели дополняет рост добычи нефти в США, который также вносит дополнительный дисбаланс на рынок.

На этой неделе во время ежегодного форума глав центральных банков мира могут прозвучать новые «ястребиные» заявления от ФРС, которые укрепят доллар и обвалят высокорискованные активы. В течение недели мы ожидаем динамики цены Brent в коридоре $64-68 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»