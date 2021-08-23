Золото и серебро направились в разные стороны

Удивительно, но цены на золото на этой волатильной неделе остались в диапазоне $1771-1798 за тройскую унцию.

Золото оказалось между двух огней: с одной стороны присутствовал прекрасный аппетит к риску, что могло бы отлично поддержать «золотые» котировки, с другой — напор американского доллара оказался слишком сильным для того, чтобы ему можно было эффективно противостоять.

Инвесторы увеличили спрос на активы «тихой гавани» из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Речь идет, прежде всего, об Азии и США. В численном выражении показатели пока не самые пугающие, но сам факт активизации вируса при множественных мерах противодействия участников торгов расстраивает и пугает.

Если Китай и Япония заговорят о вероятном возвращении мер социальных ограничений в рамках борьбы с вирусом, золото сможет стать еще более привлекательным для покупок в качестве безопасного актива.

Серебро на этой неделе упало достаточно значительно после выхода слабой китайский статистики, в том числе и про промышленному производству. Данные отстали от прогнозов, сокращение импульса роста здесь может потянуть за собой снижение интереса к расходным материалам и сырью, и серебру в том числе.

Золото за неделю подорожало на 0,4%, серебро подешевело на 2,3%. На новой неделе золото может двигаться в диапазоне $1780-1805, серебро — в границах $22,90-23,52.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»