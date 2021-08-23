Россельхозбанк снижает ставки по «Ипотеке с господдержкой»

С 17 августа 2021 года Россельхозбанк запускает специальное предложение «Выбери свою ставку», которое позволяет получить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой» по сниженным ставкам: 5,3-6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно.

«Ипотека с господдержкой» дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно.

Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.

«Запущенная в прошлом году льготная «Ипотека с господдержкой» стала хорошим подспорьем не только для рынка недвижимости, но и для россиян, которые задумались о приобретении жилья. Сейчас РСХБ делает планы о своей квартире еще больше реалистичными. Специальное предложение «Выбери свою ставку» позволяет каждому клиенту подобрать оптимальные условия кредита и сделать покупку недвижимости максимально простой и финансово комфортной», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.