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Землетрясение в 3 балла произошло в Иркутске 23 августа

В Бурятии амплитуда достигала пяти баллов, сообщили SIA.RU в Байкальской геофизической службе.

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Сейсмособытие произошло ночью 23 августа. В эпицентре интенсивность достигала 5 баллов. Толчки в 2 балла ощущались в Заларинском, Черемховском и Усольском районе.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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