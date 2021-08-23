Уровень воды поднимется в реках Иркутской области

Метеорологи прогнозируют подъем в ближайшие дни, сообщили SIA.RU.

23 августа в горах южных районов ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами по области грозы, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с.

Накануне, 22 августа, на реке Витим в районе города Бодайбо отмечалось повышение уровня воды на 267 см, на реке Лене и её притоках наблюдалось преимущественно понижение уровня воды на 2-5 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Уда, Бирюса отмечались колебания уровней воды на 40-60 см. В верховьях рек Ока, Ия подъём составил 94 см.

Отметки уровня воды повсеместно ниже критических.

23 августа на реке Витим продолжится повышение уровня воды на 80-100 см, на реках Ия, Ока ожидается повышение уровня воды на 60-90 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровня воды в пределах 10-30 см, на реках Лена, Киренга – понижение на 2-5 см. Ожидаемые уровни воды ниже критических отметок.

Напомним, что сбросы Иркутской ГЭС с 19 августа уменьшены на 300 м куб./сек. и составляют 3000 м куб./сек.