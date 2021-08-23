Названы лучшие парки России

Самые благоустроенные и ухоженные парки на сегодняшний день – в Казани, Москве и Краснодаре, самые низкие оценки благоустройства парковой зоны – в Омске.

Из-за коронавирусных ограничений многие россияне в этом году провели летний отпуск дома, а значит, имели возможность прогуляться по городским паркам и оценить уровень их привлекательность и инфраструктуру. На первом месте по оценкам благоустройства городских парков – Казань, Москва и Краснодар: средняя оценка здесь составила 3,9 балла из 5. Судя по комментариям, москвичам особенно нравятся изменения, произошедшие в столичных парках в последние годы, – чаще всего лестных отзывов удостаивались парки «Сокольники», «Коломенское», «Царицыно», Битцевский лес и ВДНХ.

Однако есть и недоработки: опрошенные недовольны совмещением велосипедных и пешеходных дорожек, излишним вмешательством в экосистему зеленых зон и плохой уборкой мусора. В Казани горожанам приятно находиться в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу, а в Краснодаре – в парке Галицкого, построенном не так давно на средства известного предпринимателя.

На втором месте – парки Красноярска и Самары: их средняя оценка составила 3,7 балла. Жители этих городов рады позитивной атмосфере в местах досуга, однако самарцы сообщают о нехватке туалетов – в качестве примера приводят сквер им. М.И. Калинина. На 3,6 балла в среднем оценили свои парки жители Екатеринбурга (особенно выделяют парк Победы) и Челябинска (лучшим парком здесь считается Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина).

В Санкт-Петербурге и Уфе средняя оценка зеленых зон составила 3,5 балла. Петербуржцы довольны благоустройством Таврического сада и Новой Голландии. А вот относительно сада Бенуа, Сосновки, парка Авиаторов, Ботанического сада и других мест пишут о плохой уборке мусора, нехватке садовых скамеек и уличных туалетов.

По 3,4 балла в среднем – такова оценка благоустройства в парках Воронежа, Новосибирска и Перми. В Воронеже особенно выделяется с хорошей стороны парк у развлекательного центра «Арена», а жители Перми и Новосибирска сообщают о нехватке именно современных, сделанных с учетом требований XXI века зон отдыха.

В Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде парки оценили в среднем на 3,3 балла. Нижегородцы отмечают, что в их городе все еще не завершены работы по реконструкции парков и скверов – возможно, поэтому средняя оценка оказалась невысокой.

В Волгограде средняя оценка уровня благоустройства парков – 3,1 балла. Хотя к проведению Чемпионата мира по футболу-2018 зеленые зоны в городе-герое привели в порядок, сегодня жители нередко сообщают о плохом уходе за деревьями и травой, а также слишком громкой музыке, навязчивой торговле и отсутствии туалетов в городских парках.

На последней строке рейтинга городских парков – Омск: в одном из крупнейших городов Сибири зоны отдыха не дотянули даже до «тройки» (их средняя оценка – 2,9 балла). «По сравнению с другими городами все парки в плохом состоянии», – констатируют горожане. Впрочем, омичи возлагают надежды на ремонт, который проходит сейчас в Советском парке.