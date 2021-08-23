Выгода для заемщиков от льготных программ и снижения ставок исчерпана – «Эксперт РА»

В июне средний платеж по ипотеке на новостройку оказался на 28% выше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой данные агентства.

Действующие льготные программы по ипотеке и ставки на рынке уже не компенсируют российским заемщикам подорожание жилья и удлинение сроков таких кредитов, говорится в рейтинговом обзоре агентства «Эксперт РА» под названием «Жилье в ипотеку: иллюзия доступности», поступившем в РБК.

По расчетам аналитиков, в июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. – на 46% больше, чем годом ранее, когда в России уже была запущена антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% и началось рыночное снижение ставок. Российские банки пытались компенсировать этот эффект, удлиняя сроки кредитования ипотечных заемщиков, но пересмотр графиков лишь отчасти снизил нагрузку на клиентов.

Так, в июне средний платеж по ипотеке на первичном рынке составил 27,1 тыс. руб. За год он вырос на 28%, оценили в «Эксперт РА». На вторичном рынке средний ежемесячный взнос в июне достиг 22,3 тыс. руб., что на 13% выше, чем годом ранее. За тот же период средний срок кредитования в ипотеке удлинился более чем на два года. Если бы увеличения сроков кредитования не произошло, то рост платежа был бы еще заметнее, подчеркивают аналитики.

Несмотря на снижение ставок, ипотека выгоднее не становится, констатируют в обзоре аналитики «Эксперт РА»: «Растущая стоимость жилья вынуждает заемщиков брать больший по размеру ипотечный кредит и, соответственно, делать больший в абсолютном выражении первый взнос, чтобы обеспечить требуемые банками 10-15% от стоимости квартиры. При этом погашать возросший кредит на фоне снижения доходов возможно только за счет его размывания на больший срок, что позволяет обеспечить приемлемый для клиента ежемесячный платеж, но увеличивает итоговую переплату».