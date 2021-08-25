В Иркутске открывается 5's house – творческое пространство, в котором резиденты размещаются бесплатно

В Иркутске открывается Креативная лаборатория – новое творческое пространство, продюсерский центр для проектов в сфере креативных индустрий.

Креативные кластеры – модель объединения бизнесов креативного сектора экономики, чаще всего строятся по классической модели аренды площадей в рамках определенной тематической концепции. В Иркутске наиболее известны «Перцель» и «Доренберг». Что такое Креативная лаборатория, и в чем различие с классическими креативными кластерами - мы попросили ответить представителей команды, которая готовит новое пространство к открытию.

Алексей Егоров, бизнесмен, инвестор:

Алексей Егоров (второй слева) на встрече с сотрудниками АСИ. фото предоставлено 5's house

– Мы подумали, что арендная плата убивает шанс на риск. Кода ты вынужден ежемесячно думать о самоокупаемости, у тебя не остаётся времени на творчество без оглядки. Именно поэтому решили создать дом, где есть всё необходимое для жизни и творчества – начиная с кухни и возможности для отдыха, и заканчивая оборудованием и синергией сообщества. Своеобразный бизнес-инкубатор креативных индустрий. Бизнес-модель, в данном случае, строится на совместных проектах лаборатории и резидентов. Это и классическое венчурное инвестирование, и распределение функций в соответствии с компетенциями, ведь не каждый талантливый творец обладает способностями превращать креативную идею в бизнес.

Сергей Мядзелец, бренд-продюсер:

Сергей Мядзелец. фото предоставлено 5's house

– Креативная лаборатория 5’S house. Разберем по словам. «Креативная» – это, прежде всего, про креативные индустрии, в которые, по версии ООН, входит 12 отраслей. В России законодательная база только в процессе разработки, но в ближайшее время это понятие войдет в правовое поле, в том числе, в разрезе «креативной экономики». Упрощенно, креативный продукт – это когда в себестоимости производства не менее 50% интеллектуальных вложений. «Лаборатория» - это про эксперименты, из которых только малая часть сможет стать успешными продуктами, но это должны быть новые, амбициозные, свежие идеи. В такой сфере совершать ошибки – неотъемлемая часть пути к успеху, поэтому и финансовая модель нестандартная.

Кто станет резидентами Креативной лаборатории? Какие проекты уже есть?

Артём Овсянников, фото предоставлено 5's house

Артём Овсянников, креативный директор 5’S House:

– У лаборатории три основных направления. Первое: арт-резиденция для современного искусства по классической технологии – то, что проявляется в реальном мире. Второе: медиа-хаб – искусство в цифровом виде: новые медиа, контент, NFT и продукты на их основе. Например, мы уже протестировали такие продукты, как путешествующий Tik Tok House, контент-туры, и сейчас в процессе запуска альтернативной вселенной, по принципу Marvel и DC, но совершенно иной по содержанию. Третье направление: субкультуры и компетенции. Здесь, прежде всего, яркие события, обмен опытом и экспертизой в различных формах, в том числе онлайн.

Сергей Мядзелец:

– Принцип отбора резидентов прост и сложен одновременно. С одной стороны, у нас есть понимание, из чего состоит процесс продюсирования и, следовательно, Креативная лаборатория должна иметь в своем арсенале всё необходимое. Но это только теория. Как будет на практике, покажет время, в конце концов, мы же лаборатория, созданная для экспериментов, а, значит, и производственный процесс и его составляющие могут иметь новые формулы. В любом случае, сразу после открытия, которое состоится с 27 по 29 августа, мы запускаем «Ярмарку резиденций», где сможем найти себе новых и неожиданных соседей.

На какие деньги старт? Участвует ли государство?

Алексей Егоров:

– Проект реализуется полностью на частные средства. Но не скажу, что я сторонник рискованных инвестиций. Подготовка инфраструктуры – это да, полностью моя ответственность. А что касается проектов, то субсидиарная форма запуска, как правило, мало эффективна. Гипотеза должна быть проверена без вложений, вложения могут быть пошаговыми. Самодостаточность проекта – главный признак его жизнеспособности. Что касается рисков, то мы договорились, что даём проекту 3-5 лет, в течении которых проводим анализ эффективности и корректировку. В худшем случае, я просто сменю профиль объекта недвижимости. В лучшем, суммарный доход от всех проектов лаборатории превысит доход, потенциально возможный по аренде или даже продаже здания.

Для чего это вам?

Артём Овсянников:

– Прежде всего, это возможность собрать сильную команду, способную доводить до реализации амбициозные проекты не на региональном, а на федеральном и международном уровнях. У нас много талантливых земляков, которых перекупает внешний мир. Мы хотим иметь возможность перекупить их обратно.

Сергей Мядзелец:

– Я несколько лет изучаю маркетинг территорий и разработал для себя стратегию позиционирования региона. Она заключается в формировании образа не через брендирование и символы Байкала, природы, а через продукты. И именно здесь креативные индустрии – наиболее перспективный способ добиться выхода из ресурсной экономики в образ прогрессивного региона, с высокой экологической ответственностью.

Подробнее с проектом можно познакомиться на сайте: http://5shouse.ru/