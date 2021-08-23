Добровольцы требуются для переписи населения в Иркутской области

Дополнительные руки требуются на переписных участках и в МФЦ. Всего – 400 человек.

«Ограничений для работы не много. Возьмут всех, кто старше 16 лет и без хронических заболеваний. Это все условия. Записаться можно на сайте перепись2020.добро.рф. Каждому волонтёру выдадут удостоверение и жилетку со специальной символикой», – пишет губернатор области Игорь Кобзев.

Среди задач добровольцев – информировать население о переписи и консультировать людей на участках. Информация будет собираться на портале Госуслуги, в МФЦ и переписчиками, во время обходов по домам.

Основной этап начнётся 15 октября и продлится месяц.