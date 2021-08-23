Подозреваемого в разбое мужчину арестовали в Иркутске

Ночью 18 августа неизвестный вошел в помещение магазина разливных напитков на улице Воровского, напал на работницу, похитил из кассы несколько тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении, до приезда экипажа ЧОП, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

В результате разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника – им оказался 40-летний житель Ленинского района.

Предполагаемый злоумышленник ранее был судим 10 раз. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде ареста.