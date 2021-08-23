Сменить работу этой осенью планируют 61% россиян

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, когда жители России планируют менять работу, чего ожидают от новых работодателей, и в каких сферах ищут вакансии.

Большинство опрошенных (61%) планируют найти подходящую вакансию и сменить место работы уже этой осенью – в начале нового бизнес-сезона. 23% респондентов пока не спешат менять работу, но будут рассматривать предложения о новой работе ближайшие полгода-год, чтобы найти хорошую вакансию и сменить работу.

16% участников исследования рассказали, что пока не задумывались о смене работы.

Помимо высокой зарплаты, которую традиционно указали большинство опрошенных (83%) в качестве главного фактора выбора новой работы, почти половину респондентов (45%) волнует адекватный коллектив и руководство в новой компании.

Еще 43% участников исследования ожидают, что на новой работы будут открыты возможности для карьерного роста, а 41% респондентов хотели бы иметь больше возможностей для выстраивания баланса между работой личной жизнью.

Для 36% опрошенных важным является фактор обучения в рамках компании, а 35% отметили значимость наличия интересных задач на работе. 31% респондентов также указали, что хотели бы работать в гибком режиме.

Почти четверть участников исследования (24%) вместе со сменой места работы хотели бы сменить и сферу деятельности.

19% респондентов будут рассматривать вакансии с работой ближе к дому, 16% – удаленную работу, а 10% – предложения о работе с отсутствием дресс-кода.