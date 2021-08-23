«Восток Центр Иркутск» номинирован на Золотой знак «Надёжный застройщик России 2021»

Высокая награда присуждается по результатам гражданского контроля и по согласованию с региональной Службой государственного жилищного и строительного надзора.

В этом году Фонд развития механизмов народного контроля (РМГК) проверил объекты 2200 строительных компаний по всей России. От Иркутской области на награждение федеральной общественной наградой за достижения в сфере соблюдения законных прав и интересов приобретателей жилой недвижимости эксперты номинировали единственную компанию – ГСК «Восток Центр Иркутск».

Церемония награждения состоится в Новосибирске, где также пройдёт Всероссийский саммит «Надёжный застройщик России 2021». Его организаторами выступают Общественный совет при Минстрое России – в частности, рабочая группа по систематизации федеральных и региональных нормативно-правовых актов и актов технического регулирования в сфере градостроительства, Фонд РМГК, при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ и правительств субъектов РФ.

ГСК «Восток Центр Иркутск» известна в области своими знаковыми проектами: «космической» школой в п. Молодёжный, самым высоким домом — башней «Небо», самым «сердечным» жилым комплексом «Стрижи Сити», построенном в виде трёх сердец, а также новой очередью «домов с птичками» — «Квартала Стрижи» за микрорайоном Первомайский в Иркутске.