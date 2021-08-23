Позже всех хотят на пенсию программисты и HR-менеджеры

Женщины мечтают о выходе на пенсию в среднем в 53 года, мужчины – в 55 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Внесение в Госдуму законопроекта о возвращении прежнего пенсионного возраста вновь обострило общественную дискуссию о том, в каком возрасте можно оставить ежедневную работу и жить на выплаты от государства. По данным SuperJob, у мужчин средний желаемый возраст выхода на пенсию составляет 55 лет, а у женщин – 53 года.

Мужчины чаще всего считают оптимальным отправиться на заслуженный отдых в 56-60 лет (об этом сообщили 28% опрошенных). Каждый пятый (20%) хотел бы уйти на пенсию в период с 51 года до 55 лет, каждый восьмой (13%) – в 46-50 лет. «На тяжелой физической работе вряд ли здоровья хватит надолго»; «Хочется успеть пожить для себя», – объясняют респонденты. Оставить работу в молодом возрасте, еще до достижения 45 лет, хотели бы 11% мужчин, в 61-65 лет – 9%. Трудиться как минимум до 66 лет или дольше хотели бы лишь 7% представителей сильного пола. «А на что жить на пенсии? Уж лучше работать», – комментируют опрошенные.

У мужчин средний желаемый возраст выхода на пенсию с годами растет: если у молодежи до 34 лет он составляет 54 года, то у респондентов старше 45-ти – 57 лет.

Женщины раньше выходят на пенсию по возрасту и ситуация с желаемым пенсионным возрастом среди них выглядит несколько иначе: чаще всего россиянки мечтают выйти на пенсию в возрасте от 51 года до 55 лет (39%). Судя по комментариям, именно в этот период многие женщины рассчитывают стать бабушками и помогать своим детям. Каждая пятая (20%) считает правильным для себя перестать работать в 46-50 лет, каждая шестая (16%) – в 56-60 лет. О выходе на пенсию до 45-ти мечтают 7% женщин. Уйти с работы в 61-65 лет предпочли бы 4% опрошенных, в 66 лет и старше – 3%.

При этом самый высокий желаемый возраст выхода на пенсию – среди женщин моложе 34 лет: они хотели бы реализовать свое право на заслуженный отдых в среднем в 55 лет.

Судя по результатам опроса представителей 7 профессиональных групп, среди женщин раньше всех мечтают уйти на заслуженный отдых маркетологи, дизайнеры и юристы (в среднем в 52 года), а среди мужчин – PR-менеджеры, дизайнеры и бухгалтеры (в среднем в 54). Среди женщин дольше всех хотели бы продолжать работу те, кто занят программированием (в среднем до 54 лет), среди мужчин – менеджеры по персоналу (до 57 лет).