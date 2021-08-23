Страховые случаи с COVID-19 вошли в топ-5 самых популярных летом-2021

«Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» проанализировали страховые случаи (исследование есть у SIA.RU), с которыми чаще всего обращались за выплатами клиенты летом 2021 года.

К традиционной картине отпускного периода прибавились случаи, связанные с COVID-19. Они вошли в топ-5 самых распространенных причин выплат по полисам путешественников. А вот по договорам страхования жизни картина не сильно отличается от допандемийной.

Анализ страховых случаев по личному страхованию в СК «Росгосстрах» свидетельствует о том, что неприятности, связанные с COVID-19, вошли в пятерку самых частых страховых случаев у путешествующих за рубежом и по России. Кроме того, клиенты часто обращались за реабилитацией после этого опасного заболевания по продукту «Восстанови здоровье» от «Росгосстрах Жизнь».

Самой распространенной причиной обращения по полисам выезжающих за рубеж и путешествующих по России в СК «Росгосстрах» стали простудные заболевания: ОРВИ, отиты, тонзиллиты и т.п. На втором месте – проблемы с желудком и ЖКТ, на третьем – травмы. А вот на четвертое место по частоте обращений вышел COVID-19, потеснив на пятую строчку обострения хронических болезней. На помощь застрахованному в связи с коронавирусом приходится и самая большая выплата «Росгосстраха» по полисам ВЗР этим летом: $18 тыс. за госпитализацию клиента с тяжелым течением заболевания в Турции.

Что касается СК «Росгосстрах Жизнь», то самая частая причина, по которой клиенты обращаются за выплатами по полисам страхования жизни, стал перелом лучевой кости. На втором месте – перелом пальцев рук или ног, третье – у сотрясения мозга, четвертое и пятое место – это перелом лодыжки и ребер, то есть также традиционные летние травмы.

Не исключено, что ТОП-5 обращений от путешествующих может измениться в бархатный сезон – ведь «Росгосстрах» серьезно расширил наполнение своих программ страхования туристов. В них добавлены новые риски и дополнительные опции. В частности, теперь в медицинской программе помимо опции «Активный отдых» можно выбрать и «Пляжный отдых», что предусматривает оплату страховщиком лечения при довольно распространенных во время отпуска на море солнечных ожогах, дерматитах, грибковых заболеваниях, инфекциях, вызванных вирусом герпеса, серных пробках. Одна из опций предусматривает долечивание в России – если с болезнью не успеют справиться во время отдыха, медицинскую помощь после возвращения также оплатит страховая компания.