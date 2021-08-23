Ежегодная акция «Скажи мусору НЕТ»​​ стартовала в Иркутске

С 23 по 27 августа во всех районах города будут работать передвижные пункты по раздельному сбору вторсырья, сообщили SIA.RU в мэрии.
В рамках акции будет осуществляться прием по отдельным фракциям:
- пластик,
- макулатура,
- стекло,
- металл,
- батарейки,
- лампы,
- одежда,
- продукты для животных из приютов.
Также организаторы будут демонстрировать видеоролики на экологическую тематику и проводить консультации населения по маркировке вторсырья, пунктам приема и прочим вопросам раздельного сбора мусора.
Приём вторсырья будет проводиться на открытом воздухе. Собранные отходы будут отправлены в специализированные предприятия на переработку. Подробную информацию об акции можно узнать по номеру телефона: 8(3952)624-919.
Передвижные пункты акции «Скажи мусору НЕТ» в Иркутске:
- 23 августа: 9.00 – 20.00, автопарковка у сквера им. Кирова (ул. Ленина, 14б);
- 24 августа: 9.00 – 20.00, сквер возле остановки «Кафе» в Иркутск-II (ул. Сибирских Партизан, 11в);
- 25 августа: 9.00 – 20.00, площадка у ТЦ «Первомайский» (ул. Вампилова, 2/2);
- 26 августа: 9.00 – 20.00, площадь бульвара Постышева;
- 27 августа: 9.00 – 20.00, автопарковка у ТЦ «Домашний» (ул. Рабочего Штаба, 29).