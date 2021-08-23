Ежегодная акция «Скажи мусору НЕТ»​​ стартовала в Иркутске

С 23 по 27 августа во всех районах города будут работать передвижные пункты по раздельному сбору вторсырья, сообщили SIA.RU в мэрии.

В рамках акции будет осуществляться прием по отдельным фракциям:

пластик,

макулатура,

стекло,

металл,

батарейки,

лампы,

одежда,

продукты для животных из приютов.

Также организаторы будут демонстрировать видеоролики на экологическую тематику и проводить консультации населения по маркировке вторсырья, пунктам приема и прочим вопросам раздельного сбора мусора.

Приём вторсырья будет проводиться на открытом воздухе. Собранные отходы будут отправлены в специализированные предприятия на переработку. Подробную информацию об акции можно узнать по номеру телефона: 8(3952)624-919.

Передвижные пункты акции «Скажи мусору НЕТ» в Иркутске: