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Ежегодная акция «Скажи мусору НЕТ»​​ стартовала в Иркутске

С 23 по 27 августа во всех районах города будут работать передвижные пункты по раздельному сбору вторсырья, сообщили SIA.RU в мэрии.

В рамках акции будет осуществляться прием по отдельным фракциям:

  • пластик,
  • макулатура,
  • стекло,
  • металл,
  • батарейки,
  • лампы,
  • одежда,
  • продукты для животных из приютов.

Также организаторы будут демонстрировать видеоролики на экологическую тематику и проводить консультации населения по маркировке вторсырья, пунктам приема и прочим вопросам раздельного сбора мусора.

Приём вторсырья будет проводиться на открытом воздухе. Собранные отходы будут отправлены в специализированные предприятия на переработку. Подробную информацию об акции можно узнать по номеру телефона: 8(3952)624-919.

Передвижные пункты акции «Скажи мусору НЕТ» в Иркутске:

  • 23 августа: 9.00 – 20.00, автопарковка у сквера им. Кирова (ул. Ленина, 14б);
  • 24 августа: 9.00 – 20.00, сквер возле остановки «Кафе» в Иркутск-II (ул. Сибирских Партизан, 11в);
  • 25 августа: 9.00 – 20.00, площадка у ТЦ «Первомайский» (ул. Вампилова, 2/2);
  • 26 августа: 9.00 – 20.00, площадь бульвара Постышева;
  • 27 августа: 9.00 – 20.00, автопарковка у ТЦ «Домашний» (ул. Рабочего Штаба, 29).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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