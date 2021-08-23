По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижени

Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-3,13%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-2,94%), канадский доллар (-2,41%), британский фунт (-1,76%), евро (-0,81%), швейцарский франк (-0,18%) и японская иена (-0,16%).

В течение недели участники рынка предпочитали покупать американский доллар. Обвал австралийского и новозеландского долларов вызвал бегство из рисковых активов. Франк и йена выступили защитными активами.

Новозеландский доллар рухнул до 0,6805 после введения локдауна правительством Новой Зеландии. Австралийский доллар сначала подешевел к доллару после выхода протокола заседания РБА, в котором говорится, что ЦБ не планирует сокращать объемы покупок облигаций на данном этапе. Затем падение курса усилилось на фоне достигнутых пиков по числу заболеваний COVID— 19.

В пятницу, 20 августа, триггером к закрытию длинных позиций по доллару выступили комментарии президента Федеральной резервной системы Далласа Роберта Каплана. В интервью для Fox Business он заявил, что смягчил свою позицию в отношении QE из-за дельта-штамма. Ранее он хотел, чтобы ФРС начала сокращать объем покупок активов в октябре. Сейчас его мнение изменилось. Он пообещал пристально наблюдать за развитием ситуации с вирусом. Если штамм дельта окажет более сильное негативное влияния на рост ВВП, то он будет выступать за позднее сокращение QE.

Евро/доллар

На неделе курс евро снижался до 1,1664. В пятницу цена отскочила до 1,1705. Росту котировок способствовал спрос на единую валюту в кросс-парах и фиксинг по доллару перед выходными. После отскока на уровне 1,1660 образовалась поддержка.

В понедельник, 23 августа, участники рынка будут смотреть за динамикой распространения дельта-штамма. Если за выходные дни в Австралии и Новой Зеландии замедлится число заражений, то до конца недели можем увидеть коррекционное движение с целью 1,1785. Если уровень 1,1660 не устоит, евро рискует погрузиться до 1,13 к концу сентября.

Главным событием следующей недели станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. На саммите он может пролить свет на дальнейшие перспективы монетарной политики Федрезерва. Саммит в Джексон-Хоул будет проходить в онлайн-режиме.

Фунт/доллар

Британский фунт начал дешеветь против доллара с понедельника и сохранял нисходящее движение до закрытия недели. За неделю пара GBP/USD упала на 1,76%, до 1,3620. Негативное влияние на фунт оказывал рост числа заболеваний COVID-19 в Великобритании, бегство из рисковых настроений и общее укрепление доллара США.

Техническая картина на дневном ТФ начинает сигнализировать о надвигающемся обвале. Цена упала до зоны поддержки 1,3565–1,3570. Если на валютном рынке прекратится бегство из рисковых активов до саммита в Джексон Хоул, то у покупателей будет возможность отыграть большую часть потерь. В противном случае ралли по доллару продолжится, по стерлингу начнется затяжной «медвежий» тренд с целью в районе 1,3300.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»