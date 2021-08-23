Несмотря на ралли доллара, на криптовалютном рынке продолжилось укрепление биткоина и альткоинов

Если брать новостной фон, то позитивных новостей было больше.

Виталик Бутерин и представитель Илона Маска стали советниками Dogecoin Foundation.

Банк JPMorgan заявил, крупные инвесторы опять заходят в крипту.

Хакер взломал японскую криптобиржу Liquid и вывел активы на сумму более $80 млн.

Биткоин/доллар

Криптовалютная биржа Coinbase выделит $500 млн на покупку криптовалют. В дальнейшем биржа будет направлять 10% квартальной чистой прибыли для инвестиций в цифровые активы. Также Coinbase совместно с финансовым холдингом Mitsubishi UFJ Financial Group запускает криптобиржу в Японии.

За неделю курс биткоина продвинулся вверх на 4%. В первой половине недели биткоин, как и другие валюты, находился под давлением на фоне ралли доллара и бегства из рисковых активов. Цена возвращалась к уровню $43927. Покупатели смогли остановить падение на уровне $44 тыс. Отскок реализовался благодаря повышению американских индексов. В пятницу началась коррекция по доллару перед выходными. Пара BTC/USD повышалась до $49757.

Цена продвигается вверх очень тяжело. Это хорошо видно по внутридневным графикам, когда покупатели, пройдя путь в 8–9% начинают фиксировать прибыль и рост сразу замедляется. Потом приходится ждать несколько дней, чтобы цена обновила максимум. Ближайшие цели для покупателей остаются на уровнях $51000 и $56900. Поддержкой выступает уровень $44000.

Эфир/доллар

Биткоин обновил недельный максимум, тогда как эфир не смог пробить уровень $3300. Такое ощущение, что там стоит плотная стена из ордеров на продажу эфира. Давление основной паре с долларом создает своим снижением пара ETH/BTC (за эфир покупают биткоин).

Для покупателей целевая зона остаётся между уровней $3500–3600. По недельному ТФ им открыта дорога к $4200 (без негативных новостей могут успеть до 5 сентября). Поддержка расположена на уровне $3000.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»