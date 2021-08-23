Кредит «Универсальный» банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке

Банк «Открытие» стал лидером рейтинга банков с самыми низкими ставками по необеспеченным кредитам, по версии Frank RG. Оформить кредит наличными клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых, сообщили SIA.RU в банке.

Аналитики Frank RG сравнили ставки по потребкредитам крупнейших российских банков и выбрали 20 лучших. Ставки сравнивались по кредиту наличными на сумму 300 тысяч рублей и срок 36 месяцев для клиента с улицы. Банк «Открытие» предлагает своим заемщикам самые выгодные условия на рынке — минимальная ставка по кредиту «Универсальный» составляет 5,5% годовых.

Максимальная сумма кредита «Универсальный» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решения банк примет за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

«Открытие» - один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования. За первое полугодие 2021 года мы выдали почти в полтора раза больше кредитов наличными, чем за аналогичный период 2020 года, - говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие». – Потребительский кредит остается для клиентов, пожалуй, самым привлекательным и понятным кредитным инструментом: его можно потратить на любые цели, средства можно получить как наличными, так и безналичным переводом на банковскую карту. При этом если клиент будет оплачивать покупку и услуги безналично, то в банке «Открытие» он получает дополнительные преимущества - кешбэк на кредитные средства, которым можно полностью или частично компенсировать начисленные проценты».