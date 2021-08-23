En+ Group приступила к монтажу рабочего колеса гидроагрегата на Иркутской ГЭС

Компания приступила к монтажу рабочего колеса гидроагрегата №1 (ГА) в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия», сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Это второй из четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС компании En+ Group, который будет полностью заменен в рамках программы «Новая Энергия». Рабочее колесо является центральным элементом гидротурбины, непосредственно взаимодействующим с водным потоком. Собранное рабочее колесо турбины весом в 117 тонн будет перенесено в кратер гидроагрегата с помощью специального крана грузоподъёмностью 275 тонн.

Конструкция нового рабочего колеса принципиально отличается от старой модели и относится к пропеллерному типу. Изменение конструкции повлекло за собой и изменение стенок камеры рабочего колеса. Поскольку новая машина будет намного мощнее старой, для соблюдения требования жёсткости проектом предусмотрено расширение стакана генератора и усиление его на нескольких уровнях. Такая технология обеспечит безопасность оборудования при сочетании нагрузок во время природных сейсмических явлений.

Напомним, что в ноябре прошлого года компания запустила на Иркутской ГЭС первый новый гидроагрегат, который по сравнению с предыдущим оборудованием, позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт.

«Гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию в 1956 году и отработал свой нормативный срок. Новая гидротурбина – отечественного производства, она была изготовлена по спецзаказу En+ Group на заводе АО «Тяжмаш» и по частям доставлена на Иркутскую ГЭС. Это - уже второй гидроагрегат, который компания En+ Group обновляет на Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия». Всего по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт*ч. Кроме того, это существенно повысит надежность энергоснабжения в регионе», – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Это один из ключевых инвестиционных проектов En+ Group, начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт*ч за 12 месяцев 2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. тонн CO2 экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. К 2026 году инвестиции в программу «Новая энергия» составят 21 млрд руб. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд рублей.