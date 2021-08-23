Следователи нашли в Иркутске мужчину, причастного к убийству бизнесмена в 2016 году

Следственное управление СКР по Приангарью сообщило на официальном сайте, что накануне в одной из квартир Иркутска был задержан 53-летний мужчина, причастный к убийству бизнесмена в 2016 году.

В настоящее время он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье «Подстрекательство и пособничество в совершении убийства, группой лиц по предварительному сговору, по найму», санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

«По версии следствия, осенью 2015 года предположительно житель города Братска предложил своему знакомому совершить заказное убийство предпринимателя за крупное денежное вознаграждение. На предложение он согласился и обратился за помощью к товарищу, который в свою очередь подыскал исполнителя. Всего в реализацию преступления было вовлечено не менее 5 человек. В результате в ходе тщательно спланированных преступных действий в мае 2016 года предприниматель был убит в подъезде своего дома», – сообщают следователи.

Расследование дела продолжается.