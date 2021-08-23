Губернатор Приангарья рассказал, как чувствовал себя после вакцинации от коронавируса

Глава Иркутской области Игорь Кобзев накануне поставил второй компонент вакцины от коронавируса, после чего рассказал на своей странице в Instagram, как чувствовал себя после первой прививки.

«Поставил второй компонент вакцины от коронавируса. Сделал это, как и в прошлый раз, в пункте вакцинации в СибЭкспоЦентре. Все прошло отлично. Консультация с врачом, осмотр. После – инъекция. В прошлый раз была небольшая температура. Надеюсь, что на этот раз все обойдется», – отметил губернатор.

Он также уточнил, что после первого укола у него не болела рука. Глава региона прививался препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным новосибирским центром «Вектор».