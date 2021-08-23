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Мэрия Иркутска: Все школы с 1 сентября готовы к работе в очном режиме

Администрация Иркутска сообщила на своей странице в соцсети «ВК» о готовности всех школ города к новому учебному году в очном формате.

«На сегодня прошла приемка всех образовательных учреждений города. Замечания, которые выявляет межведомственная комиссия, будут устранены до 1 сентября. Мы готовы встречать детей в очном режиме», – сообщил начальник департамента образования мэрии Олег Ивкин.

Для антитеррористической и пожарной безопасности в учебных заведениях организован пропускной режим, проводятся ежедневные проверки зданий и потенциально опасных участков, разработаны планы эвакуации. Сотрудники охраны прошли инструктажи. Все образовательные учреждения города оснащены тревожными и пожарными сигнализациями, системами видеонаблюдения, первичными средствами пожаротушения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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