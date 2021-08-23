Снявшему 1 млн рублей в банке по поддельному паспорту иркутянину дали 4 года колонии

Кировский суд Иркутска приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима за снятие в банках более 1 млн рублей по поддельному паспорту, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что преступление было совершено в период с декабря 2014 по сентябрь 2015 года в отделениях одного из банков. Известно, что у преступника были подельники, расследование дела в отношении них продолжается.

Мужчину судили по уголовной статье «Мошенничество». Приговор вступил в законную силу.