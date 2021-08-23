Режим повышенной готовности ввели в Ангарске из-за подъема уровня воды в реке Китой

Администрация Ангарского городского округа Иркутской области сообщила на официальном сайте о введении режима повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Китой.

«По состоянию на 17.00 на гидропосту в Раздолье уровень воды зафиксирован на отметке 278 см (при критической – 280 см). Подъем воды произошел из-за ливневых дождей в Саянах. По прогнозам, уже к этой ночи Китой может выйти из берегов. Ожидаемое повышение уровня в районе Раздолья – до 330 см, в районе микрорайона Китой – до 490 см (при критической отметке – 475 см)», – говорится в сообщении.

В случае превышения критического уровня на территории будет введен режим ЧС. Власти попросили всех, кто находится в зоне возможного подтопления, заблаговременно выехать в безопасное место и забрать с собой домашних животных.