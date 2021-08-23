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Приангарье может стать пилотной территорией по взиманию туристического сбора

Власти Иркутской области предложили подключить регион к эксперименту по взиманию туристического сбора. Соответствующие письма региональное агентство по туризму направило в заксобрание области и в Ростуризм, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя агентства по туризму Приангарья Екатерину Сливину.

«Было направлено письмо с предложениями о присоединении Иркутской области на период до 31 декабря 2022 года в качестве пилотной территории по проведению эксперимента с введением курортного сбора», – сообщила Сливина и уточнила, что речь идет о сумме не более 100 рублей с человека.

Сбор предлагается взимать только с иностранных туристов, поскольку регион не является в чистом виде курортным, хотя обладает туристическим потенциалом. К этому вопросу вернутся после того, как в России будут отменены ограничения, связанные с пандемией коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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