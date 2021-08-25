Ирина Лаукарт, учредитель ТД «РусИр»: «Где нет дорог – проедет поезд»

Модернизация БАМа и Транссиба, строительство дорог федерального значения и обходов крупных городов, ввод новых линий электропередач – крупные стройки идут по всей стране, и во всех этих проектах используется железобетон, который, несмотря на сложную логистику, нужно доставить точно в срок. Ангарский завод «Торговый дом «РусИр» успешно делает это уже не первый год. О том, что влияет на рост выручки и как заключение сервисного контракта с ПГК улучшает сервис для клиентов завода, порталу SIA.RU рассказала Ирина Лаукарт, учредитель ООО ТД «РусИр».

Ирина Лаукарт, учредитель ООО ТД «РусИр»

Фото из личного архива

Выручка выросла до 1 млрд рублей в год

Первое ключевое направление ангарского завода «Торговый дом РусИр» – ЖБИ для электросетевого строительства. Несколько лет назад в компанию стали поступать заявки от строителей дорог, и завод запустил производство мостовых железобетонных изделий, таких, как балки пролетных строений, плиты балластного корыта, блоки шкафных стенок и др.

Фото из архива компании

– ЖБИ «РусИр» востребованы на электроэнергетических объектах, так как завод – единственный производитель в области, имеющий аттестацию «Россетей», – расcказала Ирина Лаукарт. – Наши фундаменты и стойки опор ЛЭП изготавливаются с учетом характеристик местности, на которых будут использоваться. Также в Иркутской области большая потребность в железобетонных конструкциях для мостов и дорог, поскольку многие объекты нуждаются в реконструкции и ремонте, а в стране реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Благодаря таким заказам, выручка завода за последние несколько лет выросла почти в полтора раза – до 1 млрд рублей в год. Однако ложку дегтя в ситуацию вносят пандемия и рост цен на металл, который используется для армирования железобетона: себестоимость продукции растет на глазах.

Фото из архива компании

Логистика усложняется

«РусИр» поставляет продукцию на всю территорию Сибири и Дальнего Востока, в том числе в труднодоступные северные районы Якутии. Процесс доставки сложный и требует комплексного подхода.

– На относительно небольшие расстояния – по Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкалью – мы можем возить продукцию на автотранспорте, – рассказала Ирина Лаукарт. – Но на дальние расстояния схемы перемещения железобетонных конструкций бывают очень сложные: сперва груз идет по железной дороге, потом перегружается на паромы, затем – на авто. В целом же, чем больше расстояние, сложнее и тяжелее груз, тем более оправдана становится его отправка по железной дороге. А если мы говорим о Якутии, где местами автомобильные дороги вовсе отсутствуют – железная дорога становится единственным способом доставки.

Фото из архива компании

Платформы – стандартные, заявки – нет

Для перевозки железобетонных конструкций по железной дороге «РусИр» использует платформы Первой грузовой компании (ПГК). Партнеры сотрудничают с 2016 года и успели выстроить эффективное взаимодействие. Тем не менее, потенциал для развития отношений есть: в начале августа 2021 компании заключили сервисный контракт. Для дилера – это отличный способ улучшить собственный клиентский сервис.

– Наши клиенты зачастую работают одновременно в разных регионах страны, – пояснила Ирина Лаукарт. – По каждому объекту у нас заключены контракты и согласованы графики поставок. Но стройка – это живой организм, там в любой момент что-то может измениться, и нам нужно быстро сориентироваться в ситуации. Например, клиент, выбирая продукцию сразу для нескольких объектов в разных концах Сибири, может попросить перераспределить грузы и изменить графики поставок. Иногда часть готовых к погрузке вагонов нам приходится отсылать обратно в Ангарск, но при этом направлять дополнительные вагоны под погрузку на заводы в Красноярске или Новобурейске.

Незапланированные остановки в поставках или срочный добор товара, заявки сверх квоты – это не прихоть, а необходимость. Сервисный контракт позволяет мобильнее решать подобные вопросы. Специалисты ПГК помогают подобрать оптимальные варианты доставки груза, оперативно направить дополнительные вагоны. Такие моменты бывают решающими в бизнесе.

За 7 месяцев 2021 года ТД «РусИр» перевез на платформах ПГК 12,9 тыс. тонн грузов. С заключением сервисного контракта 90% продукции, которая доставляется заказчикам по железной дороге, будет доставляться с ПГК.

– Главная наша задача – обеспечить постоянное, непрерывное производство и транспортировку железобетонных изделий, несмотря ни на какие внешние условия, – пояснила Ирина Лаукарт. – Ежедневно «РусИр» отгружает до 5 вагонов продукции. Она должна быть отправлена в кратчайшие сроки, начиная со дня обращения в компанию. Поэтому нам необходимо постоянно иметь в резерве ж/д вагоны. Мобильность в отношениях с ПГК позволяет нам максимально идти навстречу клиенту. Это уровень сервиса, который мы стремимся сохранить.

«Мы поддерживаем амбициозные планы партнеров»

Андрей Грицик, директор Иркутского филиала Первой грузовой компании:

– Продукция нашего клиента – ТД «РусИр» – широко востребована на рынке. Предприятие помогает реализовывать масштабные строительные проекты, для этого партнеру необходимо ритмично отправлять грузы заказчикам. В строительный сезон ажиотаж особенно высок, поэтому важна оперативность и гибкость в доставке. Нашей задачей было создать для клиента такие условия, которые бы исключили риск нехватки вагонов. В качестве решения мы предложили заключить сервисный контракт. Договор дает возможность закрепить за грузоотправителем требуемое количество парка и гарантировать подачу вагонов по мере необходимости. Кроме того, мы организовали помощь в подаче, уборке и оформлении подвижного состава. У партнера амбициозные планы по расширению рынка и увеличению объемов продаж, мы готовы поддержать предприятие в этом своевременным предоставлением вагонов, удобными логистическими решениями и дополнительными услугами.

«Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок России. Предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов, предлагает клиентам удобные логистические решения, разрабатывает оптимальные схемы доставки продукции, что особенно актуально в условиях существующих ограничений на Восточном полигоне.

С оператором работают ведущие российские промышленные и добывающие компании, представители среднего и малого бизнеса.

С ключевыми клиентами ПГК заключает сервисные контракты, которые предполагают долгосрочное сотрудничество и дают ряд преимуществ: гарантию подачи подвижного состава в необходимом количестве, возможность подачи заявок сверх квоты, отсрочку платежа, финансовую ответственность за несвоевременную подачу вагонов, подготовку вагонов на подъездном пути и так далее.

Всем клиентам ПГК предлагает удобные цифровые сервисы. Например, «Личный кабинет клиента», где можно заводить заявки на перевозку онлайн, видеть движение вагонов на интерактивной карте, работать с документами, формировать отчеты и многое другое. IT-решения позволяют экономить время клиента и делать процесс грузоперевозок «прозрачным».