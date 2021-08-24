Доступность нового жилья для ипотеки снизилась в большинстве регионов страны

Заметнее всего этот показатель изменился в Краснодарском и Пермском краях, а также в Московской области. Об этом говорится в исследовании Совкомбанка, с которым ознакомились «Известия».

Тенденцию подтвердили в других крупных кредитных организациях. Эксперты отмечают, что уменьшение доступности зафиксировано в регионах, где в прошлом году отмечался самый высокий спрос на ипотеку. При этом, согласно исследованию, на вторичном рынке квартиры для покупки в ипотеку, наоборот, стали более доступными.

Согласно исследованию, доступность покупки жилья в ипотеку в новостройках во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в большинстве регионов. Самое заметное снижение наблюдается в Краснодарском (на 20%) и Пермском (на 18%) краях, а также в Московской области (на 15%). В столице этот показатель составил примерно 10%.

При этом на вторичном рынке доступность квартир, наоборот, немного выросла.

В частности, такую тенденцию зафиксировали в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и ряде других субъектов. Однако в некоторых регионах снизился и этот показатель, например в Краснодарском крае (на 11%), Нижегородской (на 11%) и Кемеровской областях (на 10%).

– Снижение уровня доступности жилья может быть связано с тем, что доходы потенциальных заемщиков стали ниже, а расходы – выше. Кроме того, рост средней стоимости 1 кв. м в прошлом году оказался выше, чем обычно, – пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.