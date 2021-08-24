Уровень воды в двух реках Иркутского района поднимется до критических отметок

Под угрозой подтопления село Баклаши, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

23 и 24 августа на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-470 см при критической отметке 480 см. На реке Иркут в районе города Иркутска прогнозируется подъём уровня до отметок 290-340 см при критической отметке 320 см.

На реке Китой в районе посёлка Раздолье прогнозируется уровень воды 280-330 см при критической отметке 280 см, на реке Китой в районе посёлка Китой – до отметок 430-490 см при критической отметке 475 см.

Ранее, режим повышенной готовности ввели в Ангарске из-за подъема уровня воды в реке Китой. Администрация Ангарского городского округа Иркутской области сообщила на официальном сайте о введении режима повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Китой.