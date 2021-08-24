Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам в рублях до 7,4% годовых

С 16 августа банк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов от 0,2 п.п. до 1 п.п. для физических лиц

Теперь клиенты могут разместить свои денежные средства во вклады с доходностью до 7,4% (вклад «Мед» и вклад «Пара мандаринов»). Кроме того, повышение коснулось и других действующих вкладов: «Сохрани», «Сохрани онлайн», «Накопи», «Накопи онлайн», «Управляй» и «Управляй онлайн». По данным вкладам процентная ставка варьируется от 4,2% до 6,8% годовых, в зависимости от суммы, срока и условий депозита.

У каждого вклада свои особенности и преимущества. Рассчитайте вашу прибыль на онлайн — калькуляторе: введите сумму, валюту, срок, иные условия и узнайте, сколько и какой вклад принесёт максимальный доход из подходящих вариантов.

«Сейчас в АТБ действует сразу девять тарифных планов по вкладам и накопительным счетам, шесть из которых можно оформить онлайн. Широкая линейка вкладных продуктов обусловлена тем, что мы не хотим ограничивать наших клиентов в выборе оптимальных условий размещения средств. У нас предусмотрены долгосрочные вклады, вклады в рублях и валюте, а также депозиты с частичным снятием денежных средств до окончания договора. Особенное внимание стоит обратить на сезонные предложения, сейчас в АТБ их сразу два: «Мед» и Пара мандаринов». По данным продуктам предусмотрен небольшой срок размещения и повышенная процентная ставка», - отметила Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Азиатско-Тихоокеанского банка или на сайте банка в разделе Все вклады.