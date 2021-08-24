Альфа-Банк и Московский музей современного искусства запускают образовательную программу об искусстве для клиентов среднего бизнеса

С 15 сентября Альфа-Банк и Московский музей современного искусства запускают образовательную программу для клиентов среднего бизнеса.

Командой музея подготовлен специальный цикл лекций из 10 лекций о современном искусстве и смежных областях — театре, дизайне, моде, музыке и кино. Уникальная программа подходит для слушателей любого уровня подготовки.

Лекторами выступят известные кураторы, историки искусства и художественные критики: Александра Старусева-Першеева, Ксения Голубович, Анна Титовец, Ирина Сироткина, Антон Хитров, Ярослав Тимофеев и Илектра Канестри.

Специалисты не только помогут разобраться в культурных событиях прошлого, но и обратят внимание на новые тренды в мире искусства; расскажут, что такое media и science art; предложат с критической точки зрения посмотреть на классический и современный театр, музыку и кино.

«Альфа-Банк много лет помогает развитию и популяризации современного искусства. Мы продолжаем эту традицию и даем возможность нашим клиентам переключиться с бизнес-задач, погрузиться в волшебный мир культуры и искусства и найти новый источник вдохновения», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Лекции будут проходить с августа по декабрь на платформе Webinar.ru. Они доступны для всех клиентов среднего бизнеса Альфа-Банка по всей России.

ММОМА (mmoma.ru) — первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Сегодня ММОМА является одним из самых активных участников художественной жизни страны и располагается на шести площадках, пять из которых находятся в историческом центре Москвы , а одна — в Перове, где расположился Музей Вадима Сидура, экспозиция которого полностью переведена на азбуку Брайля. Ежегодно музей проводит более 60 проектов самого разного масштаба — от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных экспозиций до международных фестивалей и ретроспектив крупных художников. Приоритетными направлениями деятельности ММОМА также являются образование в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная издательская программа и разработка инклюзивных проектов.

Лекторий ММОМА — это специальный образовательный проект Московского музея современного искусства, существующий сейчас на базе Образовательного центра ММОМА (Ермолаевский, 17). Программа лектория включает всю историю российского и зарубежного искусства за последние два века, рассказанную ведущими теоретиками и практиками современного искусства. Главные стили, течения, ключевые события и фигуры — увлекательно и доступно. А кроме того, здесь можно найти курсы, посвященные развитию фотографии, кино и сценографии, композиторскому мастерству, литературе и многим другим творческим дисциплинам, которые находят свое отражение в современном и актуальном искусстве. Программу сезона можно найти на сайте mmoma.ru, в разделе «Лектория».

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.