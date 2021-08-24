Более 15 000 горожан приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Году массового спорта в Иркутске

Иркутяне пробежали более 8 тысяч километров, сделали 19 миллионов шагов, отжались 30 тысяч раз и проехали более 16 тысяч километров на велосипеде, рассказали SIA.RU в мэрии.
Напомним, что в рамках Года массового спорта в Иркутске пройдет более двухсот мероприятий. В том числе, серия бесплатных фитнес-марафонов, уличные зарядки, соревнования между городскими округами и встречи с чемпионами.
Наиболее масштабным событием станет спецпроект «Народные Игры от Бабра», в состязаниях примут участие команды жителей 35 округов города. Они будут бороться за звание самого спортивного округа Иркутска. Соревнования пройдут в сентябре 2021 года. В них примут участие более четырехсот человек. Партнер игр – компания «Сервико».
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Генеральным партнером Года Массового спорта в Иркутске выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания», среди партнеров – фитнес-клуб «World Class», Байкальский Банк ПАО Сбербанк, ИРО «Опора России», сеть ресторанов «Sushi Studio» и другие компании.
В рамках проекта работает спортивный портал, где каждый иркутянин может зафиксировать свои достижения в личном кабинете. Там же можно узнать подробную информацию о мероприятиях, а также на страничках аккаунтов в социальных сетях: