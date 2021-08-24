Альфа-Банк вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП

Альфа-Банк стал участником госпрограммы компенсаций малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей.

Многие предприниматели и юридические лица уже используют QR-коды, чтобы принимать оплату от своих клиентов через Систему быстрых платежей. Это удобный и быстрый способ расчетов. Покупатель считывает QR-код смартфоном, у него запускается мобильное приложение и он в два клика оплачивает заказ.

До конца 2021 года Альфа-Банк будет ежемесячно возвращать 100% комиссий за такие операции. Экономия составит от 0,4 до 0,7% объема операций (в зависимости от сферы деятельности компании).

Чтобы получить компенсацию, не нужно никаких заявлений. Альфа-Банк все сделает сам — а предприниматель просто получит деньги. Новым клиентам достаточно оформить эквайринг в Альфа-Банке и выбрать «прием платежей через QR-код».

«Альфа-Банк — один из крупнейших провайдеров Системы быстрых платежей. Наше участие в госпрограмме позволит бизнесу сократить свои затраты в текущих непростых условиях. При этом сотни тысяч корпоративных клиентов Альфа-Банка получат мотивацию использовать Систему быстрых платежей», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Действие программы субсидирования Минэкономразвития России распространяется на операции с 1 июля до 31 декабря 2021 года. Для получения компенсации компания должна входить в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.