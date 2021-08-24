Альфа-Банк сообщил об изменении тарифа страхования жизни и здоровья держателей кредитных карт

С 20.09.2021 в Альфа-Банке будет изменен тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья держателей кредитных карт АО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия за услугу составит 1,023% без учета НДС

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.