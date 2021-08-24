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Летняя школа по финансовой математике фонда «Институт “Вега”» пройдет при поддержке ВТБ

23 августа стартует вторая Международная летняя школа по финансовой математике фонда «Институт „Вега“». Программа состоит из двух частей. Для участия в первой части экспертная комиссия отобрала 50 студентов, во второй — 30. Проект реализуется при поддержке ВТБ в рамках программы «Образованная страна».

Первая часть школы пройдет на базе факультета Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. Эта неделя посвящена методам множественнозначного анализа в экономике и финансах. Лекции для студентов МГУ им. М. В. Ломоносова прочитают ведущие российские и европейские ученые в онлайн- и офлайн-форматах.

Вторая часть программы состоится на базе дома отдыха МГУ им. М. В. Ломоносова «Красновидово» с 30 августа до 3 сентября. Вторая неделя будет посвящена методам сигнатур в машинном обучении в приложении к финансовой математике и оптимальному транспорту в экономических моделях с использованием машинного обучения.

Это совместный проект с 14-й Европейской школой по финансовой математике, которая в этом году проводится на базе Эдинбургского университета. Студенты из Москвы и Эдинбурга смогут пообщаться друг с другом и с преподавателями через телемост. Также запланированы совместные разборы лекций, работа в студенческих группах и разнообразная внеучебная программа: тренинги, интеллектуальные игры и экскурсии.

«Задача „Института „Вега““ — поддержка и развитие в России школы финансовой математики, а также подготовка лидирующих мировых специалистов в этой сфере. Для реализации поставленных задач просто необходимо, чтобы наши студенты были включены в международное научное сообщество. Мы постарались вывести классические студенческие школы на новый уровень. Наши усилия оправдались, и мы получили достаточно много заявок на участие в студенческой школе нового образца. На второй неделе школы мы постараемся вырвать наших студентов из привычных им реалий. Используя средства современной техники, мы убираем границы и создаем эффект присутствия, чтобы студенты в Москве и в Эдинбурге „чувствовали плечо друг друга“, ведь наука не имеет границ. Мы также уделили особое внимание внеучебной программе, направленной на сплочение ребят, ведь одна из наших основных задач, — это создание сильного академического и бизнес-сообществ, которым в дальнейшем и предстоит покорять новые вершины в финансах и финансовой математике», — пояснил Никита Новыйдарсков, директор группы количественных финансов банка ВТБ, член совета директоров «Института „Вега“».

В летней школе студенты смогут поработать с ведущими учеными со всего мира. Среди приглашенных лекторов Дмитрий Крамков (Университет Карнеги — Меллона, Питтсбург), Криста Кукьеро (Венский университет), Матье Розенбаум (Политехническая школа, Париж), Андреас Хамель (Свободный университет Больцано-Больцано, Тироль), Чаин Арарат (Университет Билькент, Анкара) и другие.

Для подготовки к мероприятию «Институт „Вега“» разработал специальный формат — серию семинаров, на которых старшекурсники и приглашенные молодые ученые из разных стран объясняют основные концепции предстоящих лекций. Такая предварительная работа помогает участникам быстро включиться в сложную программу школы.

«Наш опыт проведения студенческих научных школ показывает, с каким энтузиазмом и с какой отдачей сегодня молодые люди погружаются в сложные процессы, как мы можем помогать им сформировать собственные научные интересы. Например, многие из тех студентов-третьекурсников, которые посетили нашу первую школу в 2019 году, выбрали для своих научных работ в университете темы, связанные с финансовой математикой. Мы видим этих студентов на наших школах снова и снова и отмечаем, что теперь они берут шефство и помогают студентам младших курсов разобраться в сложных темах и решить, чем они хотят заниматься. Для нас очень важна эта преемственность в научной среде.

Мы работаем над тем, чтобы познакомить участников школы с передовыми достижениями современной финансовой математики и рассказать им, как эта наука используется на практике в индустрии, в частности в инвестиционных банках», — рассказал Кирилл Климов, директор группы количественных финансов банка ВТБ, член совета директоров «Института „Вега“».

Фонд содействия развитию науки «Институт „Вега“» — совместный проект Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и банка ВТБ. Поддержка «Института „Вега“» осуществляется в рамках общебанковской программы «Образованная страна».

Основные цели Фонда содействия развитию науки — поддержка и развитие в России школы финансовой математики, а также подготовка высококвалифицированных специалистов финансовой индустрии. Образовательная программа «Института „Вега“» рассчитана на студентов трех факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова: механико-математического, вычислительной математики и кибернетики, Московской школы экономики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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