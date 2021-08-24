«Долина мечтателей» поборется за звание Лучшего отеля из дерева в России

Он находится в Листвянке. Отель вошёл в шорт-лист конкурса «Лучший отель из дерева» – совместный проект Ростуризма и общероссийской архитектурной премии АРХИWOOD, рассказали SIA.RU в администрации области.

За три месяца в оргкомитет конкурса поступило 76 заявок со всей страны. Среди регионов были представлены Алтай, Адыгея, Бурятия, Иркутская, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области, Карелия, Казань, Удмуртия.

В итоге жюри, в состав которого вошли глава Ростуризма Зарина Догузова, эксперты и ведущие архитекторы страны, определило шорт-лист конкурса – в списке 20 отелей. При этом учитывались оригинальность решения, интеграция проекта в ландшафт, единство экстерьера и интерьера, экологичность.

В ближайшее время участники конкурса будут опубликованы на сайте tourism.arhiwood.com, в этот же момент начнётся народное голосование. Победителей профессиональное жюри выберет в сентябре. В этом же месяце состоится церемония вручения премии.