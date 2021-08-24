Банк «Открытие» скорректировал условия снятия наличных по картам в банкоматах банков, не входящих в его партнерскую сеть

С 1 сентября 2021 года держатели карт тарифа Opencard Зарплатная и Opencard Зарплатная Премиальная смогут бесплатно снимать наличные в банкоматах банков, не входящих в партнерскую сеть, при наличии зачисления заработной платы или пенсии по старости от Пенсионного фонда России на карту за последние три месяца на дату снятия. При отсутствии этого условия будет взиматься комиссия 1% от снимаемой суммы (минимум 299 рублей). По картам активированным менее трех месяцев назад комиссия за снятия наличных в банкоматах банков, не входящих в партнерскую сеть не взимается, вне зависимости от наличия зарплатных или пенсионных зачислений.

Чтобы сохранить бесплатные снятия наличных в любых банкоматах по всему миру по картам тарифа Opencard Зарплатная и Opencard Зарплатная Премиальная, а также получить специальные условия обслуживания, достаточно передать в организацию заявление на перевод заработной платы на карту банка «Открытие». Ознакомиться со всеми преимуществами и скачать заявление можно здесь — open.ru/izp.

Также с 1 сентября 2021 года держатели дебетовых карт (тарифы Opencard, Карта Спартак, SVO Club) могут бесплатно снимать наличные в банкоматах банков, не входящих в его партнерскую сеть, при условии зачисления заработной платы за последние три месяца. При невыполнении данного условия комиссия составит 1% от снимаемой суммы (минимум 299 рублей).

Держатели карт банка «Открытие» могут снимать наличные без комиссии более чем в 33 тысячах банкоматов по всей России. В объединенную сеть входят банкоматы Альфа-банка, ВТБ, Райффайзенбанка, ПСБ, Газпромбанка, Совкомбанка, БКС банка, РГС банка, Росбанка, банка «Зенит», банка «Уралсиб», СКБ-банка, ЮниКредит банка, банка «Русский стандарт», банка «Веста», Московского Индустриального банка и СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ каждый работник вправе сам выбирать банк, в который должна быть переведена его заработная плата, заполнив заявление и передав в бухгалтерию работодателя за пятнадцать календарных дней до очередного дня выплаты заработной платы.