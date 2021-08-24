Банк Уралсиб – официальный партнер Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

Банк Уралсиб выступает официальным партнером Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе. В Парке Молодых Профессионалов на Рубежной в период с 25 по 29 августа запланированы масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, церемонии награждения, круглые столы, открытые лекции и другие мероприятия.

Банк Уралсиб на площадке в Парке Молодых Профессионалов представит свою зону с презентацией современных финансовых продуктов и услуг, а также с информацией открытого бесплатного образовательного проекта для действующих и будущих предпринимателей – «Университет бизнеса Уралсиб».

Исполнительный директор, управляющий филиалом в макрорегионе Поволжье ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Марат Мамлеев примет участие в одной из тематических сессий спикеров и экспертов деловой программы. Участники обсудят в том числе вызовы, с которыми столкнется система профессионального образования в течение следующих 5–10 лет.

«Мы поддерживаем чемпионат, так как понимаем, какую огромную роль подобные мероприятия играют в процессе развития профессионального мастерства и популяризации рабочих и инженерных высокотехнологичных профессий в молодежной среде, – отмечает Марат Мамлеев. – Такие события оказывают благотворное влияние на процессы подготовки кадров, формируют интересы и показывают каждый блок кадровой подготовки, что называется, «лицом». Можно погрузиться в профессию интерактивно, увидеть процесс и даже результаты труда специалистов». «Мы поддерживаем чемпионат, так как понимаем, какую огромную роль подобные мероприятия играют в процессе развития профессионального мастерства и популяризации рабочих и инженерных высокотехнологичных профессий в молодежной среде, – отмечает исполнительный директор, управляющий филиалом в макрорегионе Поволжье ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Марат Мамлеев. – Такие события оказывают благотворное влияние на процессы подготовки кадров, формируют интересы и показывают каждый блок кадровой подготовки, что называется, «лицом». Можно погрузиться в профессию интерактивно, увидеть процесс и даже результаты труда специалистов».

Банк Уралсиб на правах одного из старейших участников финансового рынка страны может считаться кузницей кадров в республике. На протяжении более чем 30-летней истории банк не только внедрял услуги и разрабатывал продукты для населения и бизнеса региона и страны, но и занимался подготовкой специалистов, активно взаимодействовал и продолжает работу с местными вузами и ссузами, в которых есть направления подготовки «Финансы», «Банковское дело», «Экономика» и другие. Кроме того, сотрудники банка регулярно принимают участие в мероприятиях по направлениям финансовой грамотности совместно с Национальным банком Республики Башкортостан ЦБ РФ.

Ежегодно практику в банке в различных подразделениях проходят свыше 50 студентов. Многие из них переходят в кадровый резерв и получают в дальнейшем возможность построить карьеру.

WorldSkills Russia (WSR) существует с 2012 года. В Республике Башкортостан первый региональный чемпионат WorldSkills прошел в 2016 году. С тех пор наш регион успешно участвует и побеждает в чемпионатах WorldSkills.