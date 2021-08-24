В отпуск - с компенсацией! По карте "Мир" от Примсоцбанка можно получить кэшбэк за покупку тура

Собрались в отпуск? Отлично! С картой «Мир» от Примсоцбанка вы можете не просто приобрести тур, но и получить 5% кэшбэка.

Для этого вам нужно:

• зарегистрировать карту «Мир» банка-участника Программы лояльности платёжной системы «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить любой тур зарегистрированной картой «Мир» на сайте ИННА ТУР.

Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Акция действует с 9 августа 2021 по 9 ноября 2021 во всех регионах РФ.

Организатор акции — ООО «КОМПАНИЯ ИННА ТУР»; ОГРН: 1167746277401; Юридический адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70 кор. 1, +7 (495) 742-12-12.