Через «ПримсоцЛ@йн» теперь можно отправить заявление на изменение условий кредитного договора

В интернет-банке «Примсоцл@йн» теперь появилась возможность направить заявление на изменение условий кредитного договора по ипотеке в режиме онлайн.

Для этого вам потребуется:

• Зайти в мобильное приложение;

• Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);

• Выбрать «Заявление на изменение условий договора ипотечного кредита»;

• Заполнить форму и прикрепить квитанцию об оплате.

Отметим, на сегодня перевод сервисов на дистанционный формат, а именно расширение функционала интернет-банка и мобильного приложения, одно из приоритетных направлений работы Примсоцбанка.

Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.