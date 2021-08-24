УК «Промсвязь» и ПСБ запускают акцию «iPad за инвестиции!»

Управляющая компания «Промсвязь» и ПСБ запускают акцию «iPad за инвестиции!» для клиентов банка.

Поучаствовать в акции могут все клиенты, которые приобретут паи любого из пяти открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Промсвязь» на сумму от 30 000 рублей в мобильном приложении или интернет банке ПСБ.

Фонды различаются по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, что позволит инвестору подобрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов УК «Промсвязь» за год составила 43,03%*.

ОПИФ «Промсвязь – Акции» дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.

ОПИФ «Промсвязь – Облигации» инвестирует в надежные инструменты денежного рынка – рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики и подойдет консервативным инвесторам.

Портфель «Промсвязь – Фонд смешанных инвестиций» включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.

Уникальный для рынка «Промсвязь – Оборонный» – простой способ поддержать отечественную оборонную отрасль. Основу фонда составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК.

ОПИФ «Промсвязь – Перспективные вложения» инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.

Акция продлится в период с 23 августа по 23 сентября 2021 г. Победитель будет определен 27 сентября посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников и получит iPad.