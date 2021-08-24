ПСБ и Технодинамика подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» ПСБ и холдинг «Технодинамика» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Соглашение предусматривает финансирование банком программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии, находящихся в контуре управления Технодинамики.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «Учитывая статус ПСБ как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, одним из наших приоритетов является финансирование контрактов по государственному оборонному заказу. В этой области банк уже активно сотрудничает с предприятиями холдинга «Технодинамика». ПСБ планирует также финансировать гражданские сделки, реализовывать с холдингом зарплатные проекты и предоставлять ему широкий спектр иных банковских услуг».

«Кредитные средства, предусмотренные в рамках соглашения с ПСБ, будут направлены на мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности, вывод людей из опасных зон, автоматизацию производственных процессов, а также на проекты по модернизации и поддержанию инфраструктуры», - прокомментировал Игорь Насенков.