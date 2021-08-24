ПСБ расширяет сотрудничество с АО «ОКБ «Новатор»

В ходе Международного военно-технического форума «Армия - 2021» ПСБ и АО «Опытное конструкторское бюро« Новатор »заключили кредитный договор на сумму более 5 млрд рублей. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, генеральный конструктор компании Фарид Абдрахманов.

Средства будут задействованы на финансирование операции государственного оборонного заказа. Срок кредита - до конца 2026 года.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса активно работает с ОКБ« Новатор », одним из ведущих предприятий отрасли. Заключение нового кредитного договора расширит сотрудничество между банкоматами и компанией.

Фарид Абдрахманов сказал: «АО« ОКБ «Новатор» с каждым годом расширяет объем деловых отношений с ПСБ, предоставляет предприятие всестороннего комплексного обслуживания банковских услуг, в том числе и по кредитным сделкам. Новый кредитный договор позволит ОКБ «Новатор» успешно и в срок выполнения правительства РФ по государственному оборонному заказу.

АО «ОКБ« Новатор »- многопрофильное предприятие, одно из ведущих российских конструкторских бюро - разработчиков изделий различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск России.