ПСБ принял участие в пленарном режиме в рамках МВТФ «Армия-2021»

23 августа 2021 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов принял участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова «Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи».

В своем выступлении Антон Дроздов отметил, что ПСБ является ключевым финансовым институтом в проектах модернизации, трансформации и развития производства предприятий ОПК, и подчеркнул особую важность привлечения дополнительных инвестиций в сектор ОПК.

«Стимулирование гражданского производства на оборонных предприятиях для ПСБ – такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК и бесперебойное сопровождение ГОЗ. Эффективная диверсификация требует качественного экспертного сопровождения и глубокой аналитики отрасли. Поэтому ПСБ провел исследование ОПК и выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций в отрасль», — рассказал Антон Дроздов.

Привлечение частного капитала может стать одним из важных источников инвестиций в гражданские проекты. Во многих странах эта задача решается за счет долгосрочных облигаций, в том числе и бессрочных. Такие инструменты могут использоваться и российскими компаниями ОПК для финансирования гражданских проектов.

«Дополнительно существует возможность выпуска облигаций по стандартам ESG, то есть с использованием инструментов так называемого «зеленого финансирования». Государство сейчас активно прорабатывает механизмы господдержки таких ценных бумаг. У банка накоплен опыт организации привлечения такого финансирования, в том числе для промышленных предприятий. Выпуск облигаций позволит привлекать в сектор ОПК частных инвесторов, и ПСБ готов стать стратегическим партнером для организаций ОПК в привлечении средств с рынка через размещение облигаций», - резюмировал Антон Дроздов.