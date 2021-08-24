Малоизвестные маршруты России манят жителей мегаполисов

«Уехать бы на природу», — иногда мечтательно вздыхает почти каждый житель мегаполиса. Тишина, уединение, размеренный обр аз жизни — все это мы утратили в процессе урбанизации и теперь вынуждены ценить как роскошь. А обычные атрибуты деревенской жизни — сбор урожая, уход за скотом, производство домашнего сыра и вина — вовсе воспринимаются как экзотика. После завершения экспедиции «Поволжье» по исследованию объектов внутреннего туризма Россельхозбанк совместно с Ассоциацией самых красивых деревень и городков России опросил городских жителей и выяснил, каким они желают видеть туризм вдали от мегаполисов.

Более 90% опрошенных россиян отметили, что готовы отправиться в туристическое загородное путешествие внутри страны. По мнению городских жителей, для загородного отдыха вполне хватит недели, так ответила почти половина респондентов (47,5%). Четыре из десяти опрошенных склоняются к отдыху в выходные дни, а оставшиеся 12% хотели бы отправиться в продолжительное путешествие на несколько недель.

Самыми желанными местами для туристического путешествия стали экзотические уголки нашей страны стали. Полюбоваться природными достопримечательности, такими как Байкал, Карелия и Алтай, хочет половина опрошенных россиян (51,7%). Каждый четвертый участник опроса признался, что его тянет на юг насладиться морем и солнцем Краснодарского края и Крыма. Также в тройку лидеров по желаемым направлениям вошли «дикие» и неизведанные маршруты, среди которых Мурманск, Камчатка и Сахалин. А на традиционные историко-культурные направления ориентируется лишь каждый десятый россиянин.

Главное, что туристы хотят получить от путешествий вдали от мегаполисов, – это новые впечатления от малоизвестных маршрутов (39,3%). Причем можно предположить, что их путешествие состоится в окружении природы в формате активного отдыха – именно такие пожелания заняли второе и третье месте в вопросе. На более новые и экзотические варианты: гастротуризм, винный туризм, цифровой детокс и солидарный туризм – пока совокупно приходится 19% ответов.

Несмотря на очевидную «природную» направленность путешествий, россиян не оставляет желание познакомиться с культурно-историческим наследием того места, где они будут проводить отдых. Именно со знакомства с памятниками старины большинство респондентов собираются начать свое путешествие (36,3%). Собственно «природные» развлечения: рыбалка, фотоохота и общение с сельскохозяйственными животными – пока на втором месте.

Wish list & stop list

Главными требованиями1 к месту пребывания в поездке россияне довольно ожидаемо назвали комфортные условия для проживания (51,7%), стоимость переезда и проживания (51,2%) и транспортную доступность (42,8%). Примечательно, что практически одинаковое количество россиян хотели бы стать «абонентами вне зоны доступа» и оставаться на связи – 16,4% и 18,4% соответственно.

Отпугнуть около 75% потенциальных путешественников могут низкое качество условий проживания, плохая экология и многолюдность. На каждый из трех стоп-факторов приходится примерно по четверти ответов.

В отношении формата путешествия опрос зафиксировал равное предпочтение готовым турам и самостоятельному планированию поездки. Каждый из этих вариантов набрал чуть более трети голосов. Оставшиеся 27% хотят взять лучшее от обоих вариантов и отправиться по готовому маршруту самостоятельно.

«Для российских деревень наступает звездный час. Последний год стал поворотным и обратил внимание миллионов граждан России на внутренний туризм, в том числе на сельские территории. Они богаты культурным и природным наследием, которого не хватает жителям крупных городов. Поэтому миссия Россельхозбанка – продолжить строительство «моста» между городом и деревней, помочь городскому жителю найти отдых, вдохновение и даже работу на сельских территориях. Мы высоко оцениваем туристический потенциал сельских территорий, в первую очередь, на основе фермерских хозяйств. Ведь это готовая инфраструктура для жизни, труда и полноценного отдыха», - уверен заместитель Председателя Правления Денис Константинов.

«В развитии сельских территорий XXI века туризм играет стратегическую роль. Среди жителей мегаполисов с высокоразвитой предпринимательской культурой, отвыкших от природных ландшафтов и деревенских укладов, становится модным приобщаться к самобытности российских деревень. Путешествия по российской «глубинке» – это перспективный вектор развития внутреннего туризма. Именно со знакомства и первых впечатлений начинается процесс обратной миграции в село», - резюмировал президент Ассоциации самых красивых деревень России (АСКДР) Александр Мерзлов.

1В данном вопросе можно было выбрать три варианта ответа