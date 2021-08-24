Группа «Мираторг» в партнерстве с Россельхозбанком успешно вышла на публичный долговой рынок с облигациями объемом 3 млрд руб.

19 августа 2021 года состоялось размещение облигаций Группы «Мираторг» (далее – Мираторг, Компания) серии 001P-01 объемом 3 млрд руб. сроком обращения 3 года. Эмитентом облигаций является ООО «Мираторг Финанс», а также по выпуску предусмотрено эмиссионное поручительство ООО «АПХ «Мираторг». Сбор заявок проходил 17 августа 2021 года.

Первоначальный диапазон ставки купона составлял 8,40-8,60% годовых. Спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки и установить финальный купон ниже начального ориентира - на уровне 8.30% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании (НПФ, ПИФ), страховые компании, инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Лидирующее положение Мираторга в отрасли позволяет удерживать среднюю ставку заимствований на более низком уровне, чем ставки по облигациям. При этом мы считаем публичный долговой рынок стратегически важным и видим большой интерес инвесторов к нашим облигациям. Текущее размещение стало подтверждением высокого доверия инвесторов к Мираторгу» - прокомментировал Валерий Самойлов, финансовый директор Группы Мираторг.

«Инвесторы проявили высокий интерес к размещению облигаций лидера мясной отрасли - Группы «Мираторг». Данный выпуск стал хорошей возможностью для управляющих компаний инвестировать в сектор АПК, который является одним из немногих секторов, продемонстрировавших позитивную динамику в период пандемии COVID-19, показав устойчивость к кризисам и низкую цикличность отрасли. Большое количество заявок розничных инвесторов свидетельствует о силе бренда «Мираторг» и лояльности потребителей к продуктам Компании» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Организатором сделки, а также агентом по размещению выступил Россельхозбанк.