В Орле открылся фестиваль фермерской продукции СВОЁ от Россельхозбанка

В субботу на аллее перед Городским парком культуры и отдыха стартовал двухдневный фестиваль фермерской продукции СВОЁ, организованный Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Правительства Орловской области и Администрации города Орла. Гостей ждут натуральные и качественные сыры, мёд, выпечка, фрукты, овощи, чай и другие продукты от более чем 50 фермеров.

Фестиваль СВОЁ – это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя свежую и натуральную фермерскую продукцию и напрямую задать все интересующие вопросы тем, кто эту продукцию вырастил. Для самих фермеров это способ без посредников и лишних затрат завоевать новых клиентов, заявить о своём бренде и повысить доходность бизнеса. Ярмарку с дегустациями дополняют народные мастер-классы, музыкальные выступления, лотереи с памятными призами и тематическая фотозона – мероприятие превращается в настоящий праздник для всей семьи.

В нашем городе свою продукцию представят более 50 фермерских хозяйств из Орловской области и ряда соседних регионов.

«По темпам роста производства продукции сельского хозяйства Орловская область входит в пятёрку регионов-лидеров, занимает ведущие места в выращивании ряда культур. Во многом это заслуга небольших фермерских хозяйств. Здесь прекрасно понимают, насколько сложен и в то же время благороден труд земледельца. Знаем это и мы. Орловский филиал банка в регионе кредитует 2/3 от общего количества малых фермерских хозяйств. На поддержку агропромышленного комплекса региона за годы работы банк направил порядка 85 млрд рублей. В 2021 году мы открыли в регионе «Школу фермера», и первые выпускники уже реализуют свои бизнес-проекты. Как опорный банк сельского хозяйства и сельских территорий мы хотим, чтобы у вас, потребителей, на столе всегда были свежие, экологически чистые и качественные продукты», – приветствовал гостей фестиваля заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Фестиваль является одной из мер поддержки предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, – отметил Губернатор Орловской области Андрей Клычков. – Благодаря ему фермеры, личные подсобные хозяйства, потребительские кооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности познакомят потенциальных покупателей со своей продукцией. Всероссийский фестиваль СВОЁ – это прекрасное начинание, которое проходит по инициативе Россельхозбанка. В этом году при поддержке банка мы уже реализовали очень важный проект «Школы фермера», смогли обучить наших начинающих фермеров важным практическим навыкам. В том числе – по взаимодействию с институтами поддержки малого бизнеса».

Впервые фестиваль СВОЁ по инициативе Россельхозбанка состоялся в Подмосковье в 2017 году. В течение следующих двух лет фестиваль охватил 8 регионов и позволил более 1000 фермеров заявить о себе и своей продукции в присутствии свыше полумиллиона посетителей.

После годичного перерыва, связанного с антиковидными ограничениями, фестиваль СВОЁ вернулся. Первым городом, где фестиваль прошёл в 2021 году, стали Чебоксары 24-25 июня. Принимающий СВОЁ в эти выходные Орёл передаст эстафету Курску, где ярмарка состоится 28-29 августа.